Consigne pour recyclage : des chiffres derrière les maux

Organisée le 18 avril dans les locaux de l’Association des maires de France (AMF) pour dénoncer la « fausse consigne » pour recyclage des bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET), la conférence de presse de vingt associations d’élus locaux est très riche en analyses, mais aussi en chiffres. Alors que Bérangère Couillard, secrétaire d'État à l'Écologie, pilote, depuis le mois de janvier, une concertation sur la consigne pour recyclage, les oreilles de Citeo ont sifflé plus d’une fois : sachant que les emballages ménagers totalisent désormais 1 milliard d'euros de contributions par an, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) a été plusieurs fois sévèrement mise en cause. Pour étayer l’exposition des maux, avec des mots souvent très durs, les élus locaux, dans la continuité des positions exprimées en 2019, ont également livré leur grille d’analyse économique. Selon le bilan de l’Agence de la transition écologique (Ademe), le gisement des déchets, hors agriculture, est estimé en 2018 à 342 millions de tonnes par an. Les activités économiques et de construction totalisent 90%, à 303 millions de tonnes, tandis que les déchets ménagers et assimilés, avec 39 millions de tonnes, constituent le solde de 10%. Sur 5,3 millions de tonnes d’emballages ménagers, le plastique représente 1,18 million de tonnes. Les 13,5 milliards de bouteilles en plastique pèsent 350 000 tonnes. Le cadre réglementaire français et européen se résume en deux grands points : atteindre 90% de recyclage en 2029 et diviser par deux le nombre de bouteilles en plastique en 2025. Le dernier bilan de Citeo indique que le taux de recyclage est de 60%.



Gisement très réduit

Le raisonnement des élus locaux est donc très simple : « La fausse consigne sur les bouteilles en plastique vise en réalité un gisement très réduit : moins de 1 % des déchets ménagers. » À cette aune, les enjeux financiers apparaissent totalement disproportionnés. Partant du principe que le bac jaune de la collecte sélective permet de gagner les 30 points prévus par la loi, la consigne pour recyclage peut générer, pour « les metteurs sur le marché » comme Coca-Cola, un gain de 700 millions d’euros, soit 400 millions d’euros de consignes à 20 centimes non rendues, 150 millions de profits liés à la vente du polyéthylène téréphtalate (PET) et 170 millions d’économie sur les contributions versées à Citeo. Conclusion : la consigne pour recyclage entraîne une rupture avec le principe du « pollueur payeur » mis en œuvre avec la REP en 1992. Du côté des collectivités locales, le compte n’y est plus. Les pertes sont évaluées à 320 millions d’euros, soit 150 millions liés à la vente du PET et 170 millions de soutiens de Citeo. Il faut y ajouter l’investissement dans un centre de tri – environ 30 millions d’euros – amené à trier « des pots de yaourt qui ne valent rien ».

Dindons de la farce

Quant aux consommateurs, ils apparaissent comme les dindons de la farce. Une mauvaise nouvelle quand l'inflation galopante persiste... À l’heure de l’extension des consignes de tri (ECT) et de la simplification du geste promise par Citeo, la consigne pour recyclage introduit de facto une nouvelle complexité en raison d'un risque de confusion avec la « vraie » consigne pour réemploi, la solution à promouvoir selon les élus locaux. Sur le plan financier, se cumulent la redevance (Reom) ou taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Teom), la part des contributions versées à Citeo et le financement du déploiement des 30 000 ou 100 000 automates de déconsignation. Le montant est évalué à près d’un milliard alors que le gisement des bouteilles en plastique doit être divisé par deux. Un milliard ? Soit le montant total des contributions des emballages ménagers... Installés dans des zones de chalandise appropriées, ces automates sont, par ailleurs, « une atteinte à la continuité territoriale de la collecte des déchets ». Selon les élus locaux, la « fausse consigne » ressort comme une aberration économique, écologique et sociétale. L’adopter, par voie réglementaire éventuellement, serait donc succomber à la voix du lobby des industriels. Fermez le ban !