Consigne : l’Ademe ne tranche pas

Les études de l’Agence de la transition écologique (Ademe) sur la consigne pour recyclage des emballages de boisson ont enfin été présentées aux parties prenantes. Attendues pour objectiver le débat, dans le cadre de la concertation lancée par la secrétaire d’État à l’Écologie Bérangère Couillard, et fonder la décision – repoussée à l'automne – du gouvernement, elles ne tranchent pas vraiment. La différence entre les deux scénarios porte sur le degré de certitude d’atteindre le taux de collecte de 90% des bouteilles en plastique d’ici à 2029 : il est plus incertain de parvenir à déployer tous les leviers d’une « trajectoire de collecte sélective ambitieuse », mais les deux systèmes se valent plus ou moins. Et, dans tous les cas, aller chercher plus de performance coûtera deux fois plus cher qu’actuellement.

