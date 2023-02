Consigne : Federec ressort le bazooka

« Consigne : Federec sort le bazooka » : tel était le titre de l’article publié par Emballages Magazine le 25 juin 2019. Or, en 2019 comme en 2023, la consigne pour recyclage des bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) et des emballages de boisson, c’est toujours « non » pour la Fédération des entreprises du recyclage qui se positionne, à son tour, sur la concertation ouverte par Bérangère Couillard. Dans le cadre de la réflexion sur la mise en œuvre éventuelle de cette disposition controversée prévue par l’article 66 de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), la secrétaire d'État à l'Écologie réunit quelque 70 parties prenantes, dont Federec, en plusieurs demi-journées à compter du 30 janvier et jusqu’en juin. Dans un communiqué en date du 3 février, Federec livre une position « claire et argumentée » sur le fond et la forme.

