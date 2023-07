Conjoncture morose pour les entreprises du bâtiment

L’activité des entreprises du bâtiment pourrait reculer de 7% entre 2022 et 2025, estime la Fédération française du bâtiment (FFB), la principale organisation professionnelle du secteur. 135 000 emplois, équivalent temps plein et intérimaires, pourraient être détruits à cette occasion, alerte-t-elle. «Si rien n’est fait, avec le rabotage du prêt à taux zéro, une perte supplémentaire de 25 000 opérations serait à prévoir, donc une chute de la production entre 2023 et 2025 dans le logement, ainsi que du nombre d’emplois salariés et intérimaires», indique Olivier Salleron, le président de la FFB.

