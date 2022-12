Conférence Plasturgie : décarbonation, mode d’emploi

Décarboner lorsqu’on est producteur ou transformateur de plastique demande de procéder par étape. Les intervenants de la conférence Plasturgie organisée le 17 novembre dernier à Paris par Plastiques & Caoutchoucs Magazine, en partenariat avec IPC, Polymeris, Poly to poly, Polyvia et SimpaTec ont donné la marche à suivre. Avant d’envisager de grands changements, il est conseillé tout d’abord d’analyser son impact.

Faire le point

Ainsi a procédé Bic qui participait à l’une des deux tables-rondes de la journée en compagnie de la Fondation Tara, spécialisée dans la recherche sur les océans, et de Plastics@Sea, entreprise spécialisée dans l’étude de la biodégradation du plastique.

Consciente d’un besoin de collaboration, l’entreprise a notamment choisi de travailler avec ces deux organismes pour étudier la pollution causée par ses briquets afin de la réduire et de créer à terme une filière de collecte et de recyclage. “Pour détecter les fuites, nous mesurions il y a 10 ans les densités en mer. Aujourd’hui, nous sommes capables de remonter jusqu’à la montagne, grâce à la mise en place de protocoles scientifiques permettant de modéliser les flux”, détaille Leila Meisterzheim, Pdg de Plastic@Sea. “Contrairement aux idées reçues, le geste incivique ne représente que 7 % des déchets trouvés si l’on se réfère à une étude menée par la ville de Nice”, ajoute Henri Bourgeois Costa, directeur des affaires publiques de la fondation Tara. “L’impact environnemental et la toxicité de nos briquets sont principalement dus au métal. Réduire l’empreinte carbone, c’est donc utiliser proportionnellement plus de plastique”, note François Clément-Grandcourt, directeur général de la division Briquet du groupe français. Dans le cadre de son étude d’impact, Bic mène une expérimentation de collecte dans les îles Baléares depuis avril 2021. De premiers résultats sont attendus fin 2023. Bic mise en outre sur l’écoconception avec son nouveau briquet J26 Ecolution lancé cet été avec une empreinte carbone réduite de 30 %, grâce notamment à l’utilisation de matières recyclées (MPR) ou biosourcées et d’un manchon en PET en remplacement du PVC.

Réduire ses émissions est aussi une préoccupation pour le secteur cosmétique. “Le plastique représente 44 % du poids de nos emballages ! C’est le matériau principalement utilisé et 5 5000 tonnes sont mises chaque année en marché, soit 5 % des emballages ménagers”, détaille Stéphanie Lumbers, directrice développement durable du syndicat professionnel de la cosmétique Febea.

Avec des durées de vie de 3 ans en moyenne et une utilisation en milieu humide, ces emballages parfois utilisés pour appliquer les produits, sont soumis à de nombreuses contraintes qui ne facilitent pas les substitutions de matière. Le secteur est cependant mobilisé, grâce à des initiatives de filière telles que l’outil d’écoconception Spice ou le projet Pulp in action, avec la suppression du suremballage, la mise en place du réemploi, de la recharge ou encore du monomatériau pour faciliter le recyclage.

Analyser ses émissions carbone

“Avant de se lancer dans une démarche d’écoconception, il faut avoir une approche holistique et une vision globale”, met en garde Jean Thibault Geerts, directeur Prospective, RSE et SI Groupe au sein de la Laiterie de Saint Denis de L’Hôtel (LSDH). “Nous avons à notre disposition des outils pour mettre en avant des faits et des éléments concrets face à la cacophonie ambiante, y compris d'un point de vue règlementaire”, poursuit-il lors d’une table-ronde en présence d’Arkema et de Ronan Vanot, directeur général d’Adivalor. Celui-ci soulignant l’efficacité de la filière de collecte et de recyclage des déchets d’agrofourniture grâce à l’implication des acteurs du secteur agricole dans la création de cette filière née d’une initiative volontaire.

“Pour réduire ses émissions, il faut passer en revue aussi bien ses approvisionnements matière que le transport. Tout peut jouer pour les faire baisser”, constate Gilles Dennler, directeur de la recherche chez IPC, rappelant l’existence de l’outil d’ACV C3R’Impact proposé par le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites.

“Nous proposons déjà chez Arkema le polyamide 11 à base de ricin et développons des solutions de remplacement des matières fossiles. Mais la question est de savoir si on doit produire les mêmes matières à partir de bioéthanol ou en inventer de nouvelles. Et cela, seule l’ACV peut le déterminer”, précise Charlotte Herdt, en charge du programme international de développement durable pour les polyamides de spécialité chez Arkema. “L’ACV est un bon outil mais lourd, prenant et parfois couteux. Cela permet cependant d’identifier les différents leviers à disposition. Il faut donc le réserver aux projets les plus importants et, au quotidien, utiliser des outils plus légers”, conseille M. Geerts.

”L’innovation est un levier très important pour décarboner et il existe depuis plusieurs années déjà des plastiques techniques qui vont en ce sens”, constate Marc Madec, directeur du développement durable de Polyvia. Le pôle de compétitivité Polyméris mise également sur ce point et a profité de la conférence Plasturgie pour présenter, par la voix de Patrick Vuillermoz, son directeur général, une série de vidéos d’entrepreneurs engagés et porteurs d’innovations, présents sur le salon K 2022 à Düsseldorf (Allemagne).

“On ne fera pas l’économie de travailler sur la sobriété, le réemploi et la réduction mais en s’aidant de la règlementation pour anticiper, innovation, digitalisation et utilisation de MPR sont de bons moyens pour décarboner. On peut économiser 2 à 3 tonnes de CO2 en substituant 1 tonne de MPR à l’équivalent de vierge”, rappelle-t-il.

Le recyclé, clé du succès

"Avec 36 tonnes de CO2 évitées grâce aux MPR, on peut faire 20 fois Lille Marseille par la route. Il vaut donc mieux aller chercher loin du plastique recyclé que du vierge à proximité”, lance Edouard Garreau, cofondateur Poly to Poly, fournisseur de MPR, pour interpeler l’assistance. “Les performances d’économies de carbone grâce aux MPR sont rapides et massives”, poursuit-il.

Et ne sont pas forcément réservées à des applications bas de gamme... “Nous avons réalisé une carte SIM en PS 100 % recyclé issu de réfrigérateurs pour Thalès et développé des grades de MPR pour L’Oréal et pour Forvia. En 2025, notre objectif est d’atteindre avec Forvia 30 % de recyclé dans les modules intérieurs des véhicules en relevant le défi de l’odeur, de l’aspect et des COV”, détaille Laurence Huerre, responsable développement-recyclage plastique France & Europe chez Veolia.

“Notre objectif en travaillant avec Forvia, Plastic Omnium, des chimistes et des compounders est d’utiliser davantage de polymères recyclés mais nous avons besoin de matières qui répondent à des problématiques spécifiques de résistance au choc, d’aspect...”, explique pour sa part Gérard Liraut, expert leader “polymères et procédés de transformation, substances et qualité de l’air habitacle” chez Renault. Le constructeur utilise déjà des résines biosourcées comme le polyamide 11 à base de ricin, la fibre de chanvre ou de la pulpe de bois pour les textiles des sièges. “Pour faciliter le recyclage, nous travaillons avec des designers afin de concevoir davantage de pièces monomatériau et tentons d’homogénéiser les spécifications utilisées par les différents constructeurs du groupe pour des pièces identiques. Désormais, l’utilisation de recyclé devient la norme pour Renault. Pour les fonctions validées, cela deviendra systématique”, conclut-il.