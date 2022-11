La simulation numérique au service de la conduite écologique

Pour réduire le poids et l’impact environnemental d’un véhicule de sport, l’équipementier Sabelt, l’entreprise italienne BeonD et l’université Politecnico di Torino ont utilisé un parcours de simulation numérique développé par Altair. L’objectif était de caractériser une solution composite durable, moulée par injection, pour remplacer une pièce composite conventionnelle RTM. La précision de la simulation a permis de choisir un nylon renforcé de 30 % de fibres de verre pour remplacer le composite initial et d’optimiser le nombre de prototypes et de tests.

Ce siège automobile a été conçu au sein du projet Carbogreen. Financé dans le cadre de l'appel "IR²" lancé par la région du Piémont, ce projet est destiné à promouvoir l’activité locale et régionale, l'innovation et la collaboration entre la recherche et l'industrie, et principalement les actions en lien et en faveur de la protection de l’environnement et de l’utilisation intelligente et raisonnée des ressources. Plusieurs prototypes ont été entièrement assemblés et testés selon les normes des constructeurs automobiles et la solution de conception a été validée par une très bonne corrélation numérique-expérimentale.