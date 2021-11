Condamné à un an de prison avec sursis, le PDG d'Orange Stéphane Richard démissionne

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ALBERT GEA Le troisième mandat de Stéphane Richard était censé s'achever en mai 2022. /Photo prise le 29 juin 2021/REUTERS/Albert Gea

Une page se tourne pour Orange. Son PDG Stéphane Richard, qui occupait ce poste depuis 2011, a présenté sa démission mercredi 24 novembre, alors que son mandat courait initialement jusqu'en mai 2022. Son départ « sera effectif à compter de la mise en place d'une nouvelle gouvernance et au plus tard le 31 janvier 2022 », a indiqué l'opérateur historique dans un communiqué, tout en précisant qu'il continuerait à exercer l'ensemble de ses fonctions d'ici là.

Pourvoi en cassation

Quelques heures plus tôt, la cour d'appel de Paris a condamné le dirigeant à un an de prison avec sursis et 50 000 d'euros d'amende, pour complicité de détournement de fonds publics. Une condamnation relative au processus d'arbitrage du Crédit lyonnais à l'issue duquel Bernard Tapie avait reçu 403 millions d'euros en 2008. A l'époque, Stéphane Richard était le directeur de cabinet de la ministre de l'Economie Christine Lagarde, laquelle est désormais à la tête de la Banque centrale européenne (BCE).

Dans cette affaire, cette dernière avait d'ailleurs été condamné pour négligence en 2016 par la Cour de justice de la République mais dispensée de peine. Tous les prévenus dans ce dossier, dont Bernard Tapie, décédé début octobre 2021, avaient même bénéficié d'une relaxe générale en première instance en juillet 2019. Après la fin de l'audience, Stéphane Richard a dénoncé des « accusations (...) sans aucun fondement », « basées sur aucune preuve », et annoncé un pourvoi en cassation.

Un poste convoité

L'emblématique PDG, qui a notamment traversé la « crise des suicides » chez Orange, avait plusieurs fois exprimé son souhait de rester président du groupe à l'issue de son troisième mandat, quitte à lâcher sa fonction de directeur général. Mais le ministre de l'Economie Bruno Le Maire l'avait prévenu dès 2018 qu'il devrait démissionner en cas de condamnation, devoir d'exemplarité oblige. L'Etat français étant actionnaire majoritaire du géant des télécoms avec plus de 20% du capital, impossible pour ce diplômé de l'ENA et d'HEC, déjà fragilisé après la panne des numéros d'urgence survenue cet été, de conserver son poste.

Qui aura les épaules pour remplacer Stéphane Richard à la tête d'Orange, un groupe du CAC40 qui emploie environ 140 000 salariés, dont plus de 80 000 en France, et a généré un chiffre d'affaires de 42,27 milliards d'euros en 2020 ? Plusieurs noms ont déjà été cités, comme Fabienne Dulac, la patronne d'Orange France, ou Michaël Trabbia, chargé de l'innovation. En externe, le PDG de Carrefour Alexandre Bompard ou la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte ont également été évoqués.

Avec Reuters (Matthieu Rosemain, rédigé par Bertrand Boucey et Jean Terzian)