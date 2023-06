Concept car Software République de Renault, navire «zéro émission», AirScooter… Les 5 images de la semaine

La Software République dévoile son premier concept car

Le premier projet de la Software République, un écosystème cofondé par Renault, Atos, Dassault Systèmes, STMicroelectronics et Thales, vient de voir le jour. Il s’agit du concept car H1st Vision, présenté mercredi 14 juin au salon Viva Technology. Le véhicule regroupe des technologies que souhaitent commercialiser les membres du consortium. Ainsi, la voiture est dotée d’un système de recharge bidirectionnelle afin de restituer de l’énergie au réseau lors des pics de consommation, d'un jumeau numérique conçu par Dassault Systèmes, d'un système d’identification biométrique développé par Thales, ou encore de capteurs fournis par STMicroelectronics permettant de surveiller l’état de santé du conducteur.

Un navire de croisière «zéro émission» en préparation

Le croisiériste norvégien Hurtigruten compte bien concevoir une flotte de navires n’émettant aucun gaz à effet de serre. Il a dévoilé début juin les premières images de synthèse de ce projet baptisé «sea zero». Pour éliminer les émissions et les rejets en mer, l'entreprise veut combiner l’installation de batteries de 60 mégawatts rechargeables, de voiles rétractables équipées de panneaux solaires ou encore de systèmes de propulsions pneumatiques. Pour des raisons de sécurité, les paquebots de 135 mètres de long incluront «une solution de secours alimentée par un carburant durable à zéro émission».

Renfe va déployer ses trains dans le sud de la France

Il sera bientôt possible d’emprunter les trains à grande vitesse de l’opérateur espagnol de transport ferroviaire Renfe en France. Alors que les Ouigo, TGV low-cost de la SNCF, ont débarqué en Espagne en 2021, la Renfe a annoncé le 14 juin qu’elle déploierait ses trains «entre des destinations telles que Marseille, Montpellier, Avignon, Béziers, Aix-en-Provence, Lyon ou Narbonne» sans donner de date précise d’arrivée, mais sûrement au cours du mois de juillet. Les petits prix (à partir de 9 euros pour des liaisons entre dix gares françaises) que proposera la Renfe devraient séduire un large public.

Franky Zapata présente son AirScooter

L’inventeur du Flyboard Franky Zapata est de retour avec une innovation qui en étonnera plus d’un. Présenté lui aussi au salon Viva Technology mercredi 14 juin, le AirScooter est un avion à décollage et atterrissage vertical qui, grâce à un pilotage automatisé, est manœuvrable par tous, après une courte formation et sans licence de pilote. L’engin vole à une vitesse de 80 km/h mais peut atteindre des pointes à 100 km/h et une altitude de 3 000 à 4 000 mètres. Il doit effectuer ses premiers vols aux Etats-Unis dès 2024 et se destine dans un premier temps au loisir.

Visite au cœur de l’usine de matelas Bultex

Pour résister à la concurrence intense sur le marché des matelas, Luis Flaquer, le dirigeant de l’usine Bultex de Noyen-sur-Sarthe, propriété du groupe Cofel, mise sur l’automatisation. «A Noyen, l’extension a permis de gagner en ergonomie et en compétitivité. Avec la robotisation, on peut davantage produire de matelas et de sommiers, avec le même nombre de personnes. En moins de trois ans, les robots sont amortis», explique-t-il. Au total, 4,3 millions d’euros ont été investis dans les nouveaux bâtiments réceptionnés en mai 2022 et les machines.