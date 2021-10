Concept-car Citroën, nouvelle directrice de la French Tech, parc éolien de Saint-Nazaire... Les cinq images de la semaine

Citroën fait grimper les mobilités autonomes de demain sur son « skate » modulaire

Citroën a dévoilé un concept de véhicule autonome, constitué d'une plate-forme électrique sur laquelle peuvent être adaptés différents types d'habitacles. Ce véhicule progressant à 25 km/heure maximum n'arrivera pas sur le route avant 5 ou 7 ans affirme Vincent Cobée, PGD de Citroën. Crédit photo : Citroën.

Clara Chappaz, de Vestiaire Collective, prend la tête de la Mission French Tech

Une femme issue de l'écosystème des start-up françaises prend la tête de la Mission French Tech. C'est Clara Chappaz, chief business officer chez Vestiaire Collective, qui en devient la directrice. Elle va devoir donner une nouvelle impulsion à l'écosystème afin de multiplier les scale-up et licornes. Et pourquoi pas amorcer un mouvement à l'échelle européenne. Photo LinkedIn, Clara Chappaz.

Astro, le robot d'Amazon doté d'un système de reconnaissance faciale, est-il défaillant ?

Amazon dévoile Astro, un robot pensé comme un assistant et un patrouilleur. Doté de deux roues et d'un écran, il peut se déplacer de façon autonome et détecter les intrus grâce à son outil de reconnaissance faciale... Du moins en théorie. Si Astro soulève des questions autour de la vie privée, ce robot ne serait surtout pas très abouti, rapporte Motherboard. L'outil de reconnaissance faciale, notamment, serait défaillant. Crédit photo : Amazon.

Sur le chantier du parc éolien en mer de St-Nazaire, jusqu'ici tout va bien pour EDF

Alors qu’en baie de St-Brieuc (Côtes d’Armor), les pêcheurs bretons et normands multiplient les actions pour stopper la construction d’un parc éolien en mer par Ailes Marines, filiale de l’espagnol Iberdrola, cela semble se passer beaucoup mieux pour EDF à Saint-Nazaire. Visite d’étape, en images, à fin septembre. Crédit photo : Aurélie Barbaux.

Robotique, eVTOL, spatial… Honda détaille ses ambitions dans les nouvelles technologies

Honda met le cap vers des nouvelles technologies. L'industriel japonais souhaite mettre au point un robot doté d'une main et de doigts qui puisse réaliser des tâches similaires à celles exécutées par les humains en étant contrôlé à distance. Après son HondaJet, un avion d'affaires biréacteurs, Honda aimerait également créer un taxi volant pour relier les villes entre-elles. Enfin, les technologies destinées au domaine spatial figurent en bonne place sur sa feuille de route. Crédit photo : Honda.