[Comuniqué] Morbihan : le groupe Traiteur de Paris rachète 100 % des parts de l’usine Cobral

L’usine Cobral, implantée à Pontivy (Morbihan), change de mains. La manufacture, évoluant dans le domaine de la pâte sablée, feuilletée ou briochée, vient d’être cédée par Les Fromentiers de France au groupe Traiteur de Paris, situé à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) et spécialisé dans la fabrication de pâtisseries à destination des professionnels de la restauration. Le groupe a racheté la totalité des parts de cette usine. L’annonce de la reprise a été faite le mardi 5 juillet 2022.

Cette opération de croissance externe permettra au Traiteur de Paris d’étoffer son offre en pâtisserie et d’accroître sa capacité de production. La société entend s’appuyer sur le savoir-faire et l’expertise de l’usine Cobral pour élargir ses perspectives d’innovation et de croissance. Ce rapprochement conforte, par ailleurs, la présence du repreneur dans l’Hexagone. Outre son siège social à Cesson-Sévigné, le groupe possède un emplacement à La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) et à Fécamp (Seine-Maritime).

Avec le rachat de l’usine Cobral, qui devient son troisième site de production, l’acquéreur ambitionne d’atteindre les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici à l’horizon 2024.