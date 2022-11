Compresseurs : Atlas Copco acquiert un distributeur de compresseurs à New York

Atlas Copco vient d’acquérir les actifs d’exploitation de l’américain Northeast Compressor pour un montant non divulgué. Depuis 1908, ce dernier fournit des compresseurs d’air, des équipements connexes et des services dans le nord de New York. « Northeast Compressor a une solide activité de pièces et de maintenance […]. L’acquisition nous aidera à nous rapprocher de nos clients et à étendre notre couverture géographique dans le nord de l’État de New York », a déclaré Vagner Rego, président du secteur d’activité de Compressor Technique.

Créé en 1873, l’équipementier suédois Atlas Copco est pionnier en matière de technologie et d’ingénierie et leader sur le marché de l’air comprimé, avec un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros en 2021. Le groupe compte environ 43 000 collaborateurs et des clients dans plus de 180 pays. Il vient d’acquérir des actifs de Shangdong Jinggong Pump, en Chine.