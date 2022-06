Composites : Un pont en fibres de lin et PET recyclé

La municipalité d’Almere (Pays-Bays) a profité des Floriades (exposition horticole mondiale qui a lieu tous les dix ans) pour inaugurer un pont hors du commun. Sans béton ni acier, il repose sur la solidité des fibres de lin. « Cet ouvrage d’art est fabriqué en un matériau composite. 50 % de sa masse est en fibres de lin, et la résine, qui vient les bloquer, est un polymère partiellement issu de PET recyclé », explique Gwenn Prevost, ingénieur R&D chez EcoTechnilin. De plus, il s’avère que ce pont est venu en remplacer un plus ancien. Par conséquent, il n’a pas été nécessaire de construire de nouveaux piliers. Ceux initialement présents dans les berges permettent de soutenir ce pont de quatre tonnes.

Doté d’un budget de sept millions d’euros, le projet Smart Circular Bridge regroupe quinze partenaires – entreprises, municipalités et universitaires –, et vise à construire d’autres ponts de ce type par la suite. « Le pont est équipé d’une centaine de capteurs afin de mesurer son comportement : ses performances face aux vibrations, sa résistance aux intempéries… Et à partir de ces résultats, nous adapterons le prochain pont, qui devrait être construit à Ulm, en Allemagne. Pour l'instant, l’objectif est d’utiliser une résine contenant 30 % de rPET pour le pont d’Ulm, mais cela sera adapté selon les résultats du pont d’Almere », détaille Gwenn Prevost. Par la suite, les partenaires visent la construction d’un troisième pont de ce type, aux Pays-Bas de nouveau, mais dont la part de rPET dans la résine devrait atteindre les 60 %. Si ces « ponts en lin » présentent des performances positives, ils pourraient venir remplacer les structures en mauvais état.