Composites : le Cetim en renfort des avions

Le centre technique de la Fédération des industries mécaniques, Cetim, a développé un volet d’aile d’avion de type Krueger dans le cadre du projet européen de R&D Swing pour des ailes plus efficaces et des avions durables. Ce type de volet, inventé par l'ingénieur allemand Werner Krüger en 1943, se déploie en tournant autour d'un point d'articulation fixe.

Fabriquée à l'aide du procédé automatisé Spide TP de consolidation thermoplastique in-situ du Cetim, la pièce composite réalisée présente une forme large et complexe et surpasse les solutions existantes en termes de performances structurelles et industrielles, avec une cadence de production plus élevée et une meilleure stabilité du process.

