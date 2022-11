Composites et élastomères de polyuréthane grande dimension, l’expertise de CNIM Systèmes Industriels

Répondre aux exigences de qualité et performances

La transition énergétique dans le domaine de la mobilité amène nos clients à devoir réduire les émissions (acoustiques, sonores, rejets...) mais également le poids et les vibrations induites des équipements embarqués.

Concevoir, réaliser, qualifier, contrôler et prédire la durée de vie de vos pièces grande dimension pour des environnements sévères, CNIM Systèmes Industriels répond à tous ces challenges. Nous développons et fabriquons des pièces de forme complexe, à haute valeur ajoutée capables d’être déformées sous de fortes contraintes mécaniques, tenir à la corrosion, résister à des agressions chimiques sur le long terme, ou encore réduire le poids et absorber les vibrations.

De la définition du besoin à la livraison sur site, nos équipes définissent et mettent au point les technologies et les méthodes adaptées, qui garantiront performance, maîtrise des coûts et sûreté de fonctionnement.

1500 m2 d’ateliers dédiés aux composites et élastomères de polyuréthane

Notre expérience au service de la dissuasion, du nucléaire et de l’aérospatial, nous permet de maîtriser pour chacun de ces matériaux de synthèse des techniques de pointe :

Composites :

Enroulement filamentaire, drapage de fibres pré-imprégnées, infusion de préformes sèches, avec des moyens industriels adaptés tels que bobineuse (jusqu’à 3 mètres de diamètre et 15 mètres de long), étuve, autoclave, tour d’usinage pour des pièces de très grandes dimensions.

Élastomères de polyuréthane : moulage par coulée, projection robotisée

« Le choix des composants (résines, fibres, renforts, adhésifs, revêtement…) et des procédés appropriés nous permettent d’élaborer des solutions multi-matériaux répondant aux exigences de nos clients », explique Eric Marty, Expert Matériaux chez CNIM Systèmes Industriels.

Notre site de La Seyne-sur-Mer est doté d’un laboratoire matériaux garantissant les performances de nos produits et nous permettant de répondre à des cahiers des charges très spécifiques : tests physico-chimiques, essais mécaniques, moyens de vieillissement accélérés pour prédire la durée de vie des matériaux….

CSI garantit l’étanchéité de l’arche de confinement de la centrale Tchernobyl

CNIM Systèmes Industriels (CSI) a ainsi effectué la qualification et la fabrication

d’une membrane en polyuréthane longue de 2 km, assurant la fonction de double joint d’étanchéité entre la nouvelle enceinte et l’ancien sarcophage. Élément clé pour assurer l’étanchéité de l’arche, la membrane a été testée et fabriquée pour résister à l’épreuve des dégradations provoquées par les radiations ou des évènements climatiques extrêmes (résistance à des tornades avec des vents allant jusqu’à 330 km/h).

Cette maîtrise des élastomères de polyuréthane permet à nos équipes de développer à titre d’exemple des joints d’étanchéité de grande dimension pouvant être renforcés (système d’arrêt de déchirure breveté), des systèmes d’atténuation acoustique ou d’amortissement mécanique.

Découvrez notre Film Membrane:

Fabrication série Pré-Compression Rings (PCR) : une longue coopération avec ITER

Les PCR, anneaux de 5 m de diamètre, ont pour fonction de réduire la déformation des bobines du champ toroïdal (aimants supraconducteurs confinant le plasma à 150 millions de °C). Durant leurs 20 ans de vie, ces anneaux seront donc soumis à d’énormes contraintes physiques.

Nos équipes sont ainsi capables de fournir des équipements en composite de forte épaisseur, flexibles, répondant aux contraintes des segments Grands Instruments Scientifques, Spatial, Défense et Nucléaire.

