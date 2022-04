Après deux ans de pandémie de Covid-19, le salon JEC World, plus grand rendez-vous dédié aux matériaux composites, retrouve son public. A quelques jours de l’ouverture des portes du parc des expositions de Paris Nord Villepinte (Seine-Saint-Denis), Eric Pierrejean, le directeur général de la société organisatrice JEC Group, ne cache pas son impatience. « Ce seront des retrouvailles. Le salon est à la fois l’événement qui réunit les acteurs de la filière et l’occasion pour les publics des secteurs d’applications comme l’aéronautique, l’automobile et la construction de trouver de l’inspiration ».

Le fil rouge de cette édition, qui se déroulera du 3 mai au 5 mai, est « la contribution des composites à un monde plus durable ». 1 200 exposants sont attendus, 100 de moins qu’en 2019. Les acteurs chinois, soumis à des restrictions de déplacement, seront moins nombreux, explique l’organisateur. Sans surprise, le pavillon russe n’aura pas le droit de cité.

5% de croissance par an

