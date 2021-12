[Communiqué]

La société Olmix, établie à Bréhan (Morbihan), conçoit et produit des solutions naturelles à base d’algues pour l’agriculture et la nutrition animale. Le 30 novembre 2021, elle a inauguré un laboratoire commun créé avec l’unité de recherche en infectiologie et en santé publique de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE). Cette infrastructure, baptisée « LabCom Algahealth », est implantée à Nouzilly (Indre-et-Loire). Elle permettra d’identifier dans les algues des molécules marines permettant d’apporter des solutions afin de limiter l’impact des maladies infectieuses sur les élevages de volailles.