[Communiqué]

L’accident vasculaire cérébral, ou l’AVC, étant la troisième cause de mortalité en France après les maladies coronariennes et les cancers, une équipe de la start-up Lys Therapeutics se lance dans la recherche pour l’élaboration d’un médicament afin de lutter contre cette attaque cérébrale. Il s’agit d’un traitement qui sera prescrit le plus rapidement possible après l’apparition des premiers symptômes. D’après Manuel Blanc, le PDG et cofondateur de l’entreprise implantée à Caen (Calvados), l’objectif est d’éviter les séquelles importantes pour un plus grand nombre de patients, et d’éviter les séquelles à long terme après la maladie.