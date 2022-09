[Communiqué] Yvelines : un nouveau réseau d’assainissement au sein de la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine

La Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (Yvelines) renouvelle le réseau d’assainissement de quatre communes : Le Pecq, Le Vésinet, Montesson et Chatou. Le chantier vise à décharger le réseau de transport des eaux usées et pluviales actuel ainsi qu’à limiter les déversements dans la Seine pendant les périodes de pluie.

Depuis le pont du Pecq jusqu’à Montesson La Plaine, une canalisation de 600 à 800 mm de diamètre sera mise en place à deux mètres sous terre et sur une ligne de près de cinq kilomètres. Les travaux ont commencé dans la ville du Pecq à la mi-septembre 2022. Les travaux se poursuivront dans les communes du Vésinet, de Montesson et de Chatou. Hormis la pose de canalisations, le projet portera également sur la création de trois postes de pompage et sur la requalification des deux postes existants.

Le coût de cette opération est estimé à plus de 13 millions d’euros. Un financement d’environ 5 millions d’euros est octroyé par la Communauté d’agglomération, et plus de 8 millions d’euros par l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Le chantier devrait être livré en 2024.