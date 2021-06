[Communiqué] Weather Measures a été cédé à Weenat

Weather Measures travaille dans la météorologie spatialisée pour le secteur agricole. L’entreprise établie à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) a été rachetée par Weenat, une société nantaise (Loire-Atlantique) qui propose des solutions de météo et d’agronomie de précision (capteurs, stations, etc.). Cette acquisition a été officialisée en mai dernier. Selon les déclarations de Jérôme Le Roy, le président fondateur de Weenat, « dans le cadre de ce rapprochement, les fondateurs de Weather Measures apportent leurs actions au capital de Weenat et deviennent actionnaires de l’entreprise ».

En plus du fait d’être présente dans sept pays, la nouvelle entité compte 12 000 agriculteurs utilisateurs et plus de 8 000 capteurs installés en France. « Avec Weather Mesures, nous couvrons désormais toute la chaîne de valeur avec les capteurs de données, la qualification de ces données, leur analyse spatialisée et leur restitution sur une application. Nous voulons ainsi occuper une place inédite sur le marché européen », a expliqué le fondateur de Weenat.