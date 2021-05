[Communiqué] VSB énergies nouvelles comptera 250 salariés d’ici 2025

« L’indicateur clé de la performance n’est pas uniquement le chiffre d’affaires, le recrutement en est aussi un crucial. » Cette déclaration de François Trabucco, directeur général de VSB énergies nouvelles, spécialisée dans le développement d’énergies renouvelables, s’inscrit dans le plan de recrutement amorcé par l’entreprise domiciliée à Nîmes (Gard).

VSB énergies nouvelles, filiale du groupe VSB, prévoit d’atteindre les 250 collaborateurs d’ici 2025. Les recrutements ont été lancés en 2020 avec une trentaine d’embauches. Pour 2021, plus d’une quarantaine de postes sont à pourvoir. Le personnel sera réparti entre le siège social de l’entreprise et ses agences à Toulouse (Haute-Garonne), Reims (Marne), Autechaux (Doubs), Paris (Ile-de-France) et Rennes (Ille-et-Vilaine). « Ce qui est intéressant chez nous, c’est certes que nous recrutons, mais aussi que nous souhaitons attirer des profils très différents, aussi bien des jeunes passionnés par les énergies renouvelables que des gens très expérimentés qui ont envie de se challenger et nous apportent des savoir-faire précieux. C’est une grande richesse pour nous et nous avons à cœur de la cultiver », ajoute le directeur général de VSB énergies nouvelles.