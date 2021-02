[Communiqué] Voyage d’affaires : la compagnie Speedfly ouvre son marché aux petites et moyennes entreprises

La compagnie Speedfly, spécialisée dans l’aviation d’affaires, lance une nouvelle offre destinée aux petites et moyennes entreprises. Elle veut mettre à disposition des patrons normands un service de transport correspondant à leurs moyens au départ de l’aéroport de Caen Carpiquet (Calvados). « Jusqu’alors, nous ne proposions nos avions qu’aux grosses entreprises. On souhaite ouvrir notre offre à des sociétés plus modestes (10 à 12 M€ de CA), qui ont besoin de voyager en national ou proche Europe », explique Laurent Buisson, gérant de la société basée à Caen.

La compagnie Speedfly s’appuiera sur son nouvel appareil, le Piper Meridian, pour assurer le transport des patrons de PME. Celui-ci dispose de quatre places et peut effectuer différents trajets selon la demande (Caen-Marrakech et Caen-Istanbul, ou vers la Russie). « C’est efficace et rentable. Cela permet d’accéder à des aéroports plus petits et proches de notre destination sans repasser par une grande ville », ajoute François Duquesne, actionnaire de la compagnie Speedfly.