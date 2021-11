[Communiqué] Vivoka : la biométrie vocale d’ID R&D intègre le Voice Development Kit 3e génération

Après la reconnaissance des sons et du langage naturel, Vivoka ajoute la biométrie vocale à son Voice Development Kit (VDK) 3e génération. En effet, cette entreprise originaire de Metz (Moselle) s’est associée à la société ID R&D pour intégrer l’IDVoice® à son kit de développement logiciel multifonctionnel qui permet de configurer une solution vocale hors ligne. Le partenariat avec cette filiale du groupe américain Mitek, spécialisée dans les technologies de biométrie vocale et faciale basées sur l’IA, a notamment été annoncé le 2 novembre 2021.

Selon l’entreprise Vivoka, spécialiste mosellan de la reconnaissance vocale, l’intégration de la biométrie vocale d’ID R&D permettra d’élargir les perspectives d’application du VDK, notamment dans la personnalisation et l’authentification vocale pour l’Internet des objets. Combiné avec la technologie de transcription de Vivoka, l’IDVoice® doit également faciliter l’identification des locuteurs dans des conversations en groupe. William Simonin, le PDG de Vivoka, a expliqué que cette récente intégration, succédant aux TrulySecure Voice et TrulyNatural de la société Sensory Inc, ouvre, aux clients de l’entreprise, de nouvelles perspectives dans la technologie vocale.