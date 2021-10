[Communiqué] Vivoka intègre au Voice Development Kit 3.0 les systèmes embarqués de Sensory Inc

Vivoka, un concepteur de solutions d’assistance vocale domicilié à Metz (Moselle), a intégré à son logiciel Voice Development Kit (VDK) 3.0 les systèmes TrulySecure Voice et TrulyNatural de la société américaine Sensory, un fabricant de technologies vocales sur des plates-formes matérielles et logicielles. Le premier est une interface de programmation applicative (API) qui sert à reconnaître des sons et des locuteurs grâce aux sons environnants. Le second est une solution de reconnaissance vocale en langage naturel.