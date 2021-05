[Communiqué] Visioshape vise 25 à 30 collaborateurs en 2023

La start-up Visioshape, spécialisée dans le développement de robots intelligents assistés par de la vision 3D et par de l’intelligence artificielle, basée à Saint-Étienne (Loire), développe actuellement sa propre technologie. Il s’agit d’une solution d’intégration de vision 3D dans les machines-outils et robots industriels. Ces dispositifs sont destinés aux tâches de traitement de surfaces de pièces mécaniques (processus permettant d’améliorer les performances des matériaux). « Le programme s’adapte à la forme réelle de la pièce et génère les trajectoires de traitement nécessaires », précise Salim Abdous, le fondateur de la société. L’entreprise, incubée au Village by CA, ambitionne d’augmenter son effectif de 25 à 30 collaborateurs d’ici 2023. Elle prévoit en outre un chiffre d’affaires de 350 k€ cette année.