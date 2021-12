[Communiqué] Villeneuve-sur-Lot : Sofrilog et Picard inaugurent un nouvel entrepôt

En novembre dernier, la société Sofrilog, implantée à Caen (Calvados), spécialisée dans l’entreposage et le stockage frigrofique, et l’entreprise Picard, opérant dans la commercialisation de produits alimentaires surgelés, ont inauguré un nouveau site d’entreposage à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne). La cérémonie a été présidée par Rui Pereira, le directeur Général de Sofrilog, et Pascal Neveu, le directeur de la transformation supply chain (chaîne d’approvisionnement) chez Picard.