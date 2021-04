[Communiqué] Villars : deux anciens journalistes viennent d’acquérir Boyer TTE

Dirigée par Patrice Dusson depuis 1993, la PME ligérienne Boyer TTE, spécialisée dans la fabrication de ceintures et bretelles en cuir et élastique, a été rachetée au début de l’année par Cédric Granger et Stéphane Rovéra, ex-journalistes de TL7. Basée près de Saint-Étienne, à Villars (Loire), l’entreprise Boyer TTE conçoit et fabrique des accessoires destinés aux professionnels du prêt-à-porter, aux chasseurs, aux agents techniques, etc. Chaque mois, la PME commercialise environ 20 000 paires de bretelles et 300 modèles à motifs variés et pour tous les goûts.

En reprenant l’entreprise Boyer TTE, les nouveaux codirigeants comptent poursuivre son développement tout en prévoyant un bel avenir à la bretelle « made in France », et plus spécifiquement « made in Loire ». En ce sens, l’ancien propriétaire de l’entreprise les accompagne afin de leur transmettre toutes les clefs de la réussite, le savoir-faire et la qualité des produits, ainsi que d’assurer la continuité avec la même équipe. Le duo prévoit aussi de diversifier les activités de l’entreprise. « Nous comptons développer l’objet publicitaire et événementiel. Nous comptons également sur l’engouement des adeptes de modes. Mais il s’agit aussi de conseiller nos clients traditionnels et leur trouver des solutions. Il faut que l’on avance », précise Stéphane Rovéra. « C’est un marché avec du potentiel, mais nous allons prendre nos marques et prospecter », indique Cédric Granger.