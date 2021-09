[Communiqué] Vernègues : l’entreprise Araquelle souhaite séduire les jeunes et l’international

Implantée à Vernègues (Bouches-du-Rhône), l’entreprise Araquelle est spécialisée dans la distribution de tisanes biologiques. Elle propose dans les magasins bio des herbes aromatiques, ainsi que des infusions bien-être et santé. Afin d’optimiser son développement et d’assurer la pérennité de son activité, l’entreprise part à la conquête des jeunes adultes de 25 à 35 ans, en leur proposant une gamme d’infusions « plaisir ». Celle-ci répond aux besoins de ce nouveau public qui ne prend pas de tisanes pour rester en forme, mais plutôt des saveurs exotiques ou épicées, qui les font rêver et voyager. Ces infusions peuvent se boire chaudes ou frappées.