[Communiqué] Vendée : levée de fonds de 40 M€ pour le groupe Iso Green

La société Iso Green, sise à Les Achards (Vendée), anciennement Igloo France Cellulose, opère dans le secteur de l’isolation biosourcée. Elle couvre l’essentiel du territoire français grâce à ses deux usines situées au sein même de l’Hexagone, et est aussi présente sur les marchés américain et canadien via son site au Québec.

La société Axio Capital, actionnaire d’Iso Green depuis 2017, vient de créer une entité juridique, destinée à recevoir et à acquérir des actifs adossés à des dettes, dédiée au groupe. Elle a levé en moins de quatre mois 40 M€ auprès des investisseurs privés et institutionnels. Ce financement, accompagné par les équipes d’Oaklins France (banque d’investissement), a pour objectif de porter les différents projets en cours de la société. Il va permettre, entre autres, d’assurer la création d’une unité de production aux États-Unis et la réalisation d’opérations de croissance externe dans le secteur des isolants biosourcés. Iso Green table sur un chiffre d’affaires d’environ 75 M€ dans les cinq prochaines années.

Rappelons que, grâce à son association avec Axio Capital, Iso Green a réussi à étendre ses activités sur le territoire national, avec notamment l’acquisition de Ouattitude, et à l’international, avec la reprise d’Igloo Canada. Les deux entreprises sont spécialisées dans la fabrication de ouate de cellulose.