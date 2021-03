[Communiqué] Vendée : les entreprises Cero et Cantin vont se moderniser grâce au soutien de l’État

248 projets lauréats sont retenus pour bénéficier des fonds de soutien aux investissements afin d’aider les filières automobile et aéronautique de France. Deux entreprises de Vendée ont été sélectionnées. Avec cette subvention de l’État, elles auront la possibilité d’accélérer leur diversification, leur transformation écologique et, surtout, leur modernisation.

La première, Cero, à Challans, intervient dans la conception et le design de moules d’injection plastique pour les secteurs automobile et aéronautique. Son projet concerne la mise à jour et la numérisation de son outil de production afin d’accompagner les évolutions technologiques des véhicules.

La seconde, Cantin, à La Chaize-le-Vicomte, est spécialisée dans la fabrication et la réparation de carrosseries industrielles sur des véhicules utilitaires et poids-lourd. Cette société vise à engager une mutation industrielle qui permettra aux usagers de profiter de produits de qualité tout en améliorant les conditions de travail des collaborateurs.