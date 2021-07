[Communiqué] Vendée : le carrossier CVIM poursuit sa croissance

La société vendéenne CVIM, spécialisée dans la conception et la fabrication de carrosserie industrielle, prévoit d’assurer son développement en réalisant de nouveaux projets. L’entreprise, reprise en 2016 par Anthony Chabirand, souhaite ainsi passer de 7 M€ de chiffre d’affaires en 2020 à 8,5 M€ en 2021. Elle prévoit en outre de produire 200 véhicules cette année, contre 163 l’an dernier. Pour atteindre cet objectif, CVIM envisage trois créations d’emploi cette année.

La société entend par ailleurs renforcer son logiciel de gestion Enterprise Resource Planning (ERP), ou progiciel de gestion intégré, afin de piloter plus finement sa production et d’écrire les processus clés de l’entreprise, ainsi que de planifier, gérer et suivre la vie complète d’un véhicule. Rappelons que la société a perçu 150 k€ dans le cadre du plan « France Relance ». « Cette aide nous a décidés à nous lancer dès cette année dans la mise en place de ce nouvel ERP. Sans cela, nous aurions attendu encore un ou deux ans pour nous équiper, le temps de digérer nos récents investissements », a déclaré Anthony Chabirand au quotidien Les Échos.