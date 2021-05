[Communiqué] Vendée : la société Blue annonce officiellement l’acquisition d’Oceanis

Afin de soutenir sa stratégie de croissance externe, l’opérateur de services cloud Blue vient d’annoncer l’acquisition de l’entreprise vendéenne Oceanis. Implantée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, cette dernière est spécialisée dans les solutions informatiques pour les entreprises et les collectivités. Elle a assuré sa réussite grâce à des partenariats avec Microsoft, IBM et Symantec. En 2020, la société Oceanis a embauché 36 nouveaux collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 4 M€.