[Communiqué] Vendée : Hydrokit ouvre un nouveau point services à Dakar

L’entreprise Hydrokit, spécialisée dans la conception de kits hydrauliques et de solutions techniques au profit des agriculteurs, basée au Poiré-sur-Vie (Vendée), a ouvert un nouveau centre de services de proximité à Dakar (Sénégal). Ce projet consiste à répondre au mieux aux besoins spécifiques liés aux solutions électrohydrauliques de ses clients. Il s’agit du dixième point de services de la société, en plus des neuf déjà présents en métropole et sur l’île de la Réunion. C’est une occasion pour la marque de se développer dans des zones à forte demande. L’installation de Dakar bénéficie d’un atelier de réparation de pompes et de moteurs à pistons. L’équipe du magasin de proximité compte 12 personnes au sein d’un bureau d’études et plusieurs techniciens monteurs.