[Communiqué] Vendée Globe : Fortinet et Best Western Hotels & Ressorts accompagnent Romain Attanasio

Le skipper Romain Attanasio présente de grandes ambitions depuis l’achat d’un voilier « volant » à la pointe de l’innovation et de la technologie. Après une mise à l’eau le 18 mai dernier à Lorient (Morbihan), il compte établir de nouvelles performances à l’occasion de la prochaine édition du Vendée Globe, en 2024. Ce monocoque, appelé désormais Fortinet – Best Western, a passé trois mois en chantier pour être renforcé et arborer ses nouvelles couleurs.

Afin de poursuivre son objectif, Romain Attanasio va partager sa prochaine aventure avec Fortinet, une entreprise spécialisée dans le domaine de la cybersécurité. « Je suis très heureux de bénéficier du soutien de Fortinet dans cette aventure. Il s’agit d’une entreprise à la pointe dans le domaine de la cybersécurité, proposant des solutions toujours plus innovantes, performantes, évolutives et résilientes », a confié le marin.

D’autres partenaires fidèles, comme Best Western Hotels & Resorts, s’engagent également aux côtés de Romain Attanasio pour cette édition 2024 du Vendée Globe. « Aussi impactant que stimulant, ce partenariat ouvre de nouvelles opportunités à Best Western Hotels & Resorts qui montre une nouvelle fois sa capacité d’adaptation à l’instar de toutes ses équipes qui ont fait preuve d’autant d’agilité que de résilience tout au long de la crise sanitaire. Cette course, c’est aussi la leur et le groupe est fier de partager cette nouvelle épopée avec ses collaborateurs et ses hôteliers », a souligné Olivier Cohn, directeur général de Best Western.