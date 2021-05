[Communiqué] Vendée : Ateliers Unes annonce une levée de fonds de 400 k€

La jeune société vendéenne « Ateliers Unes », tournée vers la mode éthique et collaborative, vient de lever 400 k€, dont 150 k€ ont été investis par ses clientes. Le montant restant provient des investisseurs engagés, complété par des prêts bancaires. Cette levée de fonds permettra à l’entreprise de développer des vêtements 100 % recyclés et consignés d’ici 2023.

Dans sa dynamique, la jeune pousse a lancé, le 11 mai 2021, la précommande du maillot de bain Nymphea. Il s’agit d’une tenue au look rétro avec des bretelles réglables et amovibles, conçue avec des filets de pêche recyclés. Pour rappel, Ateliers Unes a déjà lancé en 2020 des collants recyclés et consignés, vendus à 21 € + 2 € de consigne. Une fois en fin de vie, les pièces sont renvoyées par la cliente, qui se fait rembourser ses 2 €. Les collants sont ensuite découpés puis transformés en élastique pour des chouchous par le biais d’un atelier de réinsertion parisien. Parmi ses prochains projets, l’entreprise entend créer une ceinture consignée, élaborée avec du marc de raisin (ensemble de résidus secs issus du pressurage ou du foulage des raisins).