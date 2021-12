[Communiqué] Véauche : le site ligérien d’Urgo Advanced Textile s’offre une école de formation et de nouveaux outils

À Véauche (Loire), le site de production d’Urgo Advanced Textile fabrique des bandes de compression pour les ulcères veineux. La société décline ses produits en France, en Europe et aux États-Unis. Pour accompagner son développement, l’entreprise de 92 salariés a ouvert début novembre 2021 une école de formation appelée « UrgoAdTex ». La création de celle-ci vise à pallier les difficultés de recrutement de personnels qualifiés en ourdissage, tricotage et tissage. Une première promotion de huit alternants vient d’intégrer le site, pour une période de onze mois de formation, en partenariat avec Maïa Campus, à Roanne (Loire), spécialisé dans les métiers du textile et de la mode.