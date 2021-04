[Communiqué] Vauvert : St Mamet recrute 250 salariés intérimaires

Spécialisée dans la conserve de fruits, l’entreprise St Mamet, installée à Nîmes et à Vauvert (Gard) depuis plus de 60 ans, a pu s’adapter aux contraintes de la crise sanitaire. « Les gens ont retrouvé du plaisir à consommer des aliments de qualité comme le sont nos conserves », indique Valérie Sauvêtre, directrice marketing et communication chez St Mamet. Pour faire face à la forte demande des consommateurs, la société productrice de conserves de fruits s’engage à investir près de 1,8 M€ dans l’outil industriel afin de pouvoir augmenter sa capacité de production de 40 %. Ce financement concerne notamment une nouvelle dénoyauteuse de pêches en cours d’installation à Vauvert et une machine traitant les poires, qui devrait être opérationnelle en 2022.