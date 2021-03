[Communiqué] Vauvert : St Mamet met à jour son identité de marque avec Dupont Lewis

Spécialiste des fruits en conserve, l’entreprise St Mamet, basée à Vauvert (Gard), a fait appel à l’agence Dupont Lewis pour concevoir un nouveau logo au coloris bleu intense et des packagings entièrement revus. Ces derniers sont spécialement développés pour sublimer les produits, le tout dans un design mis au goût du jour. L’objectif de St Mamet est de présenter, de manière plus explicite, les valeurs nutritives de ses produits, sans conservateurs.

Et pour cause, la firme vauverdoise a reçu un label RSE PME+. Ceci met en valeur le travail des salariés de toute la filière arboricole qui produit et récolte les fruits. L’entreprise a également une certification Haute valeur environnementale niveau 3 (HVE3), marquée par le soutien à la biodiversité, la gestion des ressources en eau, mais aussi la stratégie phytosanitaire.

L’entreprise St Mamet s’est lancée dans la conversion du verger au bio depuis 2008. L’une de ses principales ambitions est de mettre en place le plus grand verger de France pour avoir 30 % de surface en bio en 2022. Afin d’accompagner le passage du conventionnel au bio, la marque vauverdoise propose des aides à la plantation ou replantation d’arbres fruitiers en rémunérant les efforts des arboriculteurs sur les trois années de conversion par la valorisation du prix d’achat des fruits.