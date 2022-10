[Communiqué] Vaucluse : Vivlio conforte son développement avec l’acquisition de la plateforme avignonnaise Doors.io.

Doors (ex-Rocambole) est une plateforme de lecture en streaming originale implantée à Avignon, dans le département du Vaucluse. Elle a été rachetée avec ses séries littéraires par Vivlio, une entreprise lyonnaise spécialisée dans le livre numérique et les liseuses. Cette dernière vise à devenir le « Netflix de la lecture numérique ».

Ce rachat constitue une nouvelle étape pour Vivlio, notamment avec le renforcement de son positionnement sur le marché de la lecture numérique. Quant à Doors, la start-up poursuivra également son développement et ambitionne d’ancrer sa place sur le marché en Europe en rejoignant la société lyonnaise.

Ainsi, Vivlio prévoit d’étoffer le catalogue exclusif de Doors par de nouvelles productions. Par ailleurs, la société va rééditer les univers des séries sous d’autres formats, tels que les « e-books » et les « audiobooks ». Cette opération permettra à Doors de s’étendre sur plus de 1 000 points de vente en Europe, et dans les grandes enseignes culturelles en France et en Belgique.