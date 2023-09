[Communiqué] Vaucluse : visite du siège de GSE à Avignon lors du lancement de l’Énergie Tour, une initiative dédiée à la transition écologique

Portée par le distributeur d’électricité Enedis, l’Énergie Tour est une initiative dédiée à la transition écologique. Elle vise à mettre en valeur l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments publics et privés. Lors de son lancement, une journée de visite a été organisée le 19 septembre 2023 par une délégation d’élus locaux et de représentants d’Enedis dans le département du Vaucluse.

Le siège social du groupe GSE, à Avignon, a été inscrit dans la liste des modèles à suivre en matière de sobriété énergétique. La délégation a effectué une visite des locaux de ce spécialiste de l’immobilier d’entreprises. Roland Paul, le président du groupe, a ainsi exposé les améliorations apportées au site, après sa rénovation en 2021. Les bâtiments présentent notamment une nouvelle isolation. De plus, des ombrières photovoltaïques ont été installées sur les parkings. Ces structures assurent en partie les besoins électriques du site et alimentent des bornes de recharge qui ont aussi été déployées dans l’enceinte. En outre, les espaces extérieurs ont été agrémentés d’aménagements paysagers qui accordent plus de place à la biodiversité.