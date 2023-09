[Communiqué] Vaucluse : vers une expansion des pratiques écologiques dans le camping 4 étoiles de La Coutelière

Le Camping La Coutelière, situé à Lagnes (Vaucluse), adopte progressivement des pratiques écologiques. Le site a entrepris un projet novateur visant le respect de l’environnement. Il offre la location de 87 emplacements de camping et 16 cottages confortables répartis dans un parc de 3 hectares entre l’Isle-sur-la-Sorgue et Gordes. Aucune climatisation n’est présente, même dans les bungalows.

Pour atteindre cet objectif, La Coutelière met en œuvre différentes mesures. D’importants travaux ont été entrepris, notamment l’installation d’une station d’épuration écologique et de dix panneaux solaires pour chauffer l’eau de la piscine et des sanitaires. Parallèlement, des initiatives de gestion des déchets, comme le recyclage et la réduction des emballages plastiques, sont également mises en place. Une station traite les eaux usées avec des filtres plantés de roseaux, et l’électricité consommée est 100 % renouvelable.

Ces démarches contribuent à préserver la beauté naturelle du Vaucluse sans préjudice sur la qualité des services proposés aux clients.