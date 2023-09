[Communiqué] Vaucluse : une nouvelle usine de régénération de batteries usagées pour Be Energy à Avignon

L’entreprise Be Energy, implantée à Avignon (Vaucluse), est spécialisée dans le prolongement de la durée de vie des batteries usagées. Dans le cadre de ses projets de développement, cet industriel s’est doté d’une usine de régénération de batteries au sein de la zone d’activités Courtine, près de son ancien atelier. L’inauguration de cette infrastructure s’est tenue le 19 septembre 2023.

Ce nouveau site va permettre à Be Energy d’augmenter sa capacité de régénération. Aujourd’hui, la société traite annuellement environ 60 000 batteries de voitures et d’engins de petite mobilité, comme les scooters et les trottinettes électriques. Le procédé industriel commence notamment par un test avant de se poursuivre par le démontage, le nettoyage ainsi que par la reconnexion et le réassemblage des éléments.

À travers l’aménagement de cette unité, l’acteur vauclusien entend proposer une solution écologique et moins coûteuse au bénéfice des industriels qui souhaiteraient prolonger la longévité de leur matériel et améliorer leur politique RSE.