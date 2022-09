[Communiqué] Vaucluse : Une carte pour localiser les zones polluées au pollen d’ambroisie

Le département du Vaucluse fait face actuellement à une prolifération de pollens d’ambroisie fortement allergisants. AtmoSud, un organisme agréé par le ministère de l’Environnement pour le contrôle de la qualité de l’air, propose une nouvelle carte hebdomadaire de prévision du risque allergique d’exposition aux pollens d’ambroisie.

L’objectif principal de ce projet est de donner les informations les plus précises et complètes aux Vauclusiens. De ce fait, les personnes à risque pourront choisir leur zone d’habitation et programmer leurs déplacements en fonction des endroits les moins touchés par les pollens. Sur le site internet d’AtmoSud, la carte est mise à jour toutes les semaines. Et sur une échelle de trois kilomètres ainsi que sur l’ensemble de la région, selon la zone géographique choisie, plus le pollen est présent, plus le code couleur est foncé.

Depuis 2017, un dispositif réglementaire national spécifique à la lutte contre l’ambroisie a été intégré dans le Code de la santé publique. Après la région Auvergne-Rhône-Alpes, cette plante envahit progressivement la région Sud.