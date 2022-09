[Communiqué] Vaucluse : un partenariat entre Kom & Sal et Transgourmet annoncé pendant le festival Omnivore.

Dirigée par Nadia Sammut, la société Kom & Sal est implantée à Cavaillon (Vaucluse). Elle est spécialisée dans la fabrication de produits boulangers et pâtissiers ainsi que dans la farine bio et sans gluten. L’entreprise a participé à la 17e édition du festival Omnivore à Paris, au Parc floral, dans le bois de Vincennes, en septembre 2022. Au cours de ce salon, un accord de partenariat a été signé avec Gilles Cebron de Transgourmet. Le groupe est un distributeur spécialisé dans la vente des produits alimentaires et d’hygiène destinés aux restaurateurs et aux boulangers.

Le partenariat avec Transgourmet sera une opportunité pour Kom & Sal de faire connaître ses produits dans toute la France. Les deux entreprises visent une coopération à long terme. Rappelons que la société cavaillonnaise collabore avec des producteurs locaux œuvrant dans l’agriculture durable. Elle vise à promouvoir des produits fabriqués de manière écologique dans le cadre d’une économie circulaire.