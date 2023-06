[Communiqué] Vaucluse : trois entreprises mises à l’honneur au palmarès 2023 des Champions de la croissance

Le palmarès des « Champions de la croissance » est un classement annuel mettant en avant les 500 entreprises françaises les plus dynamiques. L’édition 2023 a mis à l’honneur les entreprises ayant enregistré des performances exceptionnelles en matière de croissance sur la période 2018-2021. Trois sociétés vauclusiennes figurent parmi les lauréats, Serpe, Cooprovence et Cartonnerie Moderne.

Basé au Thor, le groupe Serpe est un acteur reconnu pour son engagement en faveur de la biodiversité. Il est spécialisé dans la création et l’entretien des espaces naturels et plantés. L’agence a eu un taux de croissance d’environ 45 % et un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros en 2021.

La Cooprovence est une coopérative artisanale avignonnaise, créée en 2016 dans la zone d’activité de Fontcouverte. Elle a affiché un taux de croissance annuel moyen d’environ 38 % et un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros en 2021.

Enfin, l’entreprise Cartonnerie Moderne, établie à Vedène, a enregistré un taux de croissance de 20 % et une augmentation de près de 74 % de son chiffre d’affaires.