[Communiqué] Vaucluse : recyclage des balles de tennis par la société Spectat à Courthézon

La start-up Spectat, implantée à Courthézon (Vaucluse), a recyclé des balles de tennis pour les utiliser sur les planchers des scènes d’opéra. Elle utilise cette technique depuis près d’une dizaine d’années, ce qui a fait d’elle le leader français dans son secteur.

Spectat a créé un premier plancher en matériaux composites soutenu par des balles de tennis coupées en deux. Malgré son coût, cette solution a rencontré du succès notamment à l’opéra Bastille et à l’opéra de Lyon. En parallèle, elle a développé un modèle innovant résistant à des charges plus lourdes comme les gradins rétractables posés à même le sol.

Depuis son lancement, la société a acheté plus de 350 000 balles par an. Elle a produit plus de 40 000 planchers qui sont venus équiper les grands opéras de Paris, de Bordeaux, de Toulouse, d’Avignon, etc. La PME a même exporté ses produits en Angleterre, en Norvège, en Australie et en Italie.