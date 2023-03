[Communiqué] Vaucluse : projet d’acquisition du groupe SVA par le groupe Grim

Les concessions automobiles du groupe SVA à Avignon (Vaucluse), à Gap (Hautes-Alpes) et à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) sont au centre d’un projet de reprise porté par le concessionnaire automobile Grim. Ces établissements proposent des voitures de marque anglaise, dont Jaguar Land Rover et Mitsubishi Motors. En 2021, ils cumulaient, avec les services de réparation, un chiffre d’affaires de près de 30 millions d’euros.

Le projet d’acquisition de ces sites a été officialisé récemment par l’Autorité de la concurrence. Pour le groupe Grim, cet éventuel investissement s’inscrit dans le cadre de sa stratégie de diversification. L’acquisition de SVA permettrait notamment à l’enseigne d’enrichir son catalogue en intégrant le réseau de distribution des voitures Mitsubishi. Cela pourrait aussi lui offrir la possibilité de renforcer sa présence dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Le groupe possède d’ores et déjà deux concessions dans les départements du Gard et de la Drôme, qui commercialisent principalement les marques Jaguar Land Rover, BMW et Mini.