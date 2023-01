[Communiqué] Vaucluse : Pellenc sera présent au salon des productions végétales SIVAL

Avec plus de 500 exposants, le SIVAL est un salon réunissant les professionnels et les entreprises œuvrant dans la filière des productions végétales spécialisées. Il se démarque par une offre complète en équipements et services destinés aux acteurs de la filière. La 36e édition de cet évènement se déroulera au Parc des Expositions d’Angers du 17 au 19 janvier 2023. Le groupe Pellenc, implanté à Pertuis (Vaucluse), participera à ce salon pour présenter ses dernières innovations.

Le groupe Pellenc est spécialisé dans la conception et fabrication d’équipements haut de gamme pour les professionnels de la viticulture, la viniculture, l’arboriculture et l’oléiculture. Ambitionnant d’accélérer son développement, il a réalisé en mai 2022 sa première opération de croissance externe avec le rachat de son site historique de Pera Frères à Flonrensac (Hérault). Cette acquisition entre dans le cadre d’un projet de transformation et de modernisation progressives des installations à l’horizon 2030. Elle atteste la volonté des dirigeants d’investir dans des techniques de pointe permettant de soutenir la compétitivité de l’entreprise.