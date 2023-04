[Communiqué] Vaucluse : Pellenc au salon Municipalia 2023

L’entreprise Pellenc, implantée à Pertuis (Vaucluse), participera au salon Municipalia qui aura lieu à Marche-en-Famenne (Belgique) du 20 au 21 avril 2023. Ce grand rendez-vous, dit aussi « Salon des mandataires », est un événement incontournable des pouvoirs locaux en Wallonie (sud de la Belgique). Il rassemble en un même lieu les représentants communaux, intercommunaux, les organismes d’intérêt public wallons et les entreprises de différents pays. Les sociétés participantes représentent plusieurs domaines d’activité dont l’environnement, la santé, l’énergie, la sécurité et les télécommunications, et proposent des services et des produits liés au bien-être des citoyens.

Ce salon sera une opportunité pour Pellenc de gagner en notoriété et en visibilité, en présentant notamment ses produits. La société y exposera ses outils à batterie dédiés à l’entretien des espaces verts ainsi qu’au nettoyage urbain. Elle mettra notamment en avant sa gamme d’élagueuses Selion, son souffleur Airion 3, sa bineuse-sarcleuse Cultivion et ses sécateurs à batterie C35 et C45.