[Communiqué] Vaucluse : participation de Pellenc au Vinitech-Sifel 2022

Le salon Vinitech-Sifel est un événement annuel destiné aux acteurs du monde vitivinicole, arboricole et maraîcher. L’édition de cette année se tiendra du 29 novembre au 1er décembre à Bordeaux (Gironde). Le groupe Pellenc, originaire de Pertuis (Vaucluse), figure parmi les participants cette année. Il s’agit du spécialiste de la fabrication de machines, d’équipements et d’outillages électroportatifs pour l’agriculture. Lors du salon, celui-ci exposera ses nouvelles solutions d’équipement dédiées à l’activité viticole et vinicole.

Le groupe prévoit de présenter deux nouveaux modèles de tracteurs, l’Enjambeur 40 et l’Optimum 240, ainsi que d’autres équipements, notamment ses sécateurs C35 et C45 ou encore ses élagueuses Selion M12 et C21. Il va également mettre en avant sa solution de filtration de vin Filtr’Activ D14, ses équipements de nettoyage de raisin Egrappoirs et son dispositif de tri des grains Integral’ Winery. À cela s’ajoutera le système de gestion Pellenc Connect, dédié à la supervision de l’ensemble des activités vitivinicoles.