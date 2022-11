[Communiqué] Vaucluse : participation d’Étiquettes X2C au salon All4Pack Emballage Paris 2022

Le salon All4Pack Emballage est le rendez-vous biennal pour les professionnels des solutions de packaging. L’édition 2022 s’est déroulée du 21 au 24 novembre à Paris. Parmi les 1 100 exposants présents durant l’événement figurait l’entreprise Étiquettes X2C, implantée à Bédarrides (Vaucluse). Elle a notamment profité de cette occasion pour mettre en avant ses produits et ses dernières innovations.

Étiquettes X2C est un fabricant d’emballages et de contenants à destination des secteurs de l’agroalimentaire, de la pharmacie, du cosmétique, de la chimie... L’entreprise produit des rubans adhésifs (neutres ou imprimés) et des étiquettes (simples et adhésives). Elle conçoit également du matériel d’impression et opère dans le secteur du graphisme.

Engagée dans une démarche durable, l’enseigne veut désormais proposer des produits avec un moindre impact environnemental. Son procédé s’appuie notamment sur l’utilisation de technologies modernes moins énergivores et sur le recyclage des déchets auprès de filières de traitement agréées.